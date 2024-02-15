Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Центр занимается дистанционным централизованным описанием и контролем качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях.



Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Президент пообщался с рентгенологами, а также посетил контакт-центр для рентгенлаборантов.



В учреждении работают около 400 врачей, которые обрабатывают порядка 130 тысяч снимков в неделю. Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз.



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Фото: сайт Кремля.