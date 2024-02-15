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15 Февраля , 07:00

Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Глава государства ознакомился с работой одного из его структурных подразделений – Референс-центра лучевой диагностики, являющегося первым в России телерадиологическим центром. 

Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Центр занимается дистанционным централизованным описанием и контролем качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях.

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Президент пообщался с рентгенологами, а также посетил контакт-центр для рентгенлаборантов.

В учреждении работают около 400 врачей, которые обрабатывают порядка 130 тысяч снимков в неделю. Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз.

Подробнее – на сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73453

Фото: сайт Кремля.

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