Сретение Господне

Славянское слово «сретение» переводится, как «встреча» и означает встречу человека с Богом. В этот день праведный старец Симеон встретил в храме Богомладенца, принесенного туда Девой Марией и Иосифом.

О том, чтобы наша личная встреча с Богом обязательно состоялась, в праздник Сретения горячо молятся во всех православных храмах нашего города, республики, страны.

Праздничная служба в Татианинском храме Стерлитамака прошла при большом количестве прихожан. Во время богослужения также состоялся чин освящения свечей для церковной и келейной молитвы.

Марина Воронова

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