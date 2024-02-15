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15 Февраля , 10:49

Сретение Господне

15 февраля все православные христиане празднуют Сретение Господне, один из двенадцати главных праздников Православной Церкви.

Сретение Господне
Сретение Господне

Славянское слово «сретение» переводится, как «встреча»  и означает встречу человека с Богом. В этот день праведный старец Симеон встретил в храме Богомладенца, принесенного туда Девой Марией и Иосифом.

О том, чтобы наша личная встреча с Богом обязательно состоялась, в праздник Сретения горячо молятся во всех православных храмах нашего города, республики, страны.

Праздничная служба в Татианинском храме Стерлитамака прошла при большом количестве прихожан. Во время богослужения также состоялся чин освящения свечей для церковной и келейной молитвы.

Марина Воронова

Фото автора

 

Сретение Господне
Сретение Господне
Сретение Господне
Автор:Марина Воронова
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