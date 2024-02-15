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15 Февраля , 16:19

В Башгоспедуниверситете подвели итоги заочного этапа Акмуллинской олимпиады

В Башкирском педуниверситете завершился заочный этап Акмуллинской олимпиады, которая проводится по 12 предметам для учащихся 8 – 11 классов  средних школ и студентов  колледжей. В этом учебном году 18000 человек зарегистрировались для участия в интеллектуальном соревновании, из них на заочный этап прошли 4200 школьников, а к участию в очном этапе допущены 1547 человек.

С результатами отборочного этапа, а также олимпиадными заданиями и ответами на них можно ознакомиться на сайте вуза.
Приглашения на очный этап Акмуллинской олимпиады будут отправлены на электронную почту участников с 19 по 22 февраля.
Для школьников и студентов, прошедших на очный этап олимпиады, Башгоспедуниверситет запланировал консультации в онлайн-формате, которые начнутся с 1 марта 2024 года. Время и ссылка на подключение будут отправлены участникам очного этапа на электронную почту, указанную при регистрации.
Расписание онлайн-консультаций: физика – 27 февраля, английский язык – 1 марта, география – 1 марта, основы педагогики и психологии – 2 марта, история – 11 марта, башкирский язык – 11 марта, татарский язык – 11 марта, экономика – 12 марта, биология – 13 марта, обществознание – 14 марта, математика – 15 марта, русский язык – 20 марта.
Заключительный этап олимпиады пройдет с 1 по 31 марта 2024 года в Башкирском педуниверситете.

Акмуллинская олимпиада вошла в Перечень олимпиад Министерства просвещения России на 2023 – 2024 учебный год. Ее победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении не только в БГПУ имени М. Акмуллы, но и в другие вузы Башкортостана и страны. При поступлении в Башкирский педуниверситет участники Акмуллинской олимпиады получат дополнительно 2 балла, а победители и призеры заключительного этапа – 10 дополнительных баллов. Количество баллов в других вузах Башкортостана и России определяется их правилами приема.

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