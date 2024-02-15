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15 Февраля , 10:04

В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»

«Атайсал» (в переводе с башкирского – «Малая родина») – это проект, призванный привлечь успешных людей – выходцев из сёл и городов к решению проблем на своей малой родине. Речь идёт о таких акциях, как проведение спортивных мероприятий, строительство, спонсирование и реконструкция храмов, памятников и других достопримечательностей, оказание финансовой помощи школам и детсадам, домам культуры, благоустройство парков, зон отдыха; создание приютов для животных, решение экологических проблем, благоустройство родников, кладбищ; издание книг

В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»

На форуме была организована работа девяти секций. На заседании секции «Сила Отечества в медиа и социальных сетях» заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Марат Газизов, призвал журналистов информировать не только о самих проектах, но и о формировании духовной ауры вокруг них. «Одна из задач Атайсала – объединить людей на основе общей цели», – резюмировал ведущий секции, первый заместитель председателя Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Шамиль Валеев.

Начальник отдела пресс-службы городской администрации Ольга Туриянова ознакомила участников секции с работой по программе «Атайсал» в нашем городе. За последние два года на сайте зарегистрировано более 900 проектов, из которых реализовано большинство. Установлены скамейки из переработанного экологичного пластика. Облагорожены клумбы на пришкольных и придомовых участках, на территории ряда школ установлены уличные тренажерные комплексы. В одном из городских скверов появилась мемориальная экспозиция воздушно-десантным войскам. Поистине брендовым стал фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который отражает культуру и историю Стерлитамака…

«Мы стараемся воспитывать дух землячества и в наших студентах, которые учатся за пределами Стерлитамака – в Москве, Санкт-Петербурге, – сказала, в частности, Ольга Николаевна. – Мы понимаем, что и от них, в том числе, зависит, какое будущее ждёт наши города и районы».

Отдельная тема – поддержка наших бойцов – участников СВО. В городе уже сформировано и отправлено 10 гуманитарных конвоев. Большой вклад в их формирование вносят такие предприятия, как АО «БСК», ФКП «Авангард» и другие, ветеранские организации, образовательные учреждения, предприниматели, простые жители.

К особо масштабным проектам можно отнести открытие мечети «Мухаммадсалим» и строительство соборного комплекса Казанской Божьей Матери. Ольга Николаевна подчеркнула, что такие ценности, как мир, согласие и духовная основа для Стерлитамака, как многонационального города, всегда были первостепенными.

Фото: газета «Стерлибашевские родники», Ольга Дорогова

В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
В Стерлибашево прошёл третий форум «Атайсал»
Автор:Фаяз Юмагузин
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