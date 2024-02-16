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16 Февраля , 19:00

Молодой ученый Уфимского университета создает биорастворимые «имплантаты будущего»

Сегодня весь мир ищет идеальный материал для имплантов. Научные разработки ведутся и в России, и за рубежом.

Молодой ученый Уфимского университета создает биорастворимые «имплантаты будущего»
Молодой ученый Уфимского университета создает биорастворимые «имплантаты будущего»

В молодежной лаборатории Евразийского НОЦ «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» в сотрудничестве с Институтом физики перспективных материалов Уфимского университета науки и технологий ведутся первые в стране научные исследования по созданию новых биорастворимых металлических материалов для медицины на основе цинковых сплавов.

Коллектив молодых ученых возглавляет кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории Эльвира Хафизова. Вместе с коллегами она исследует функциональные свойства и микроструктуру новых материалов, выбирает их оптимальный состав, который может быть использован для изготовления имплантатов, а именно, для стентов и ортопедических пластин.

Эльвира создает «имплантаты будущего», разрабатывая новый биоматериал, способный превзойти и импортозаместить текущие аналоги. Ранее большинство клиник использовали импортные имплантаты, произведенные чаще всего в Германии.

При производстве имплантатов из биоразлагаемых материалов отпадает необходимость в повторной операции и наркозе, которые показаны при использовании обычных металлических спиц и винтов. С течением времени имплантаты будут рассасываться, и усваиваться организмом без вреда для здоровья.

- Когда мы ставим пластину из магния или цинка, она, постепенно растворяясь, отдает свои ионы, которые вступают в реакцию с костью. Так что в поврежденной зоне эти ионы будут одновременно служить и лекарством. Сегодня врачи говорят нам о дефиците магния и цинка, а тут получается, что во время растворения ионы этих металлов будут поступать как раз в то место, где они больше всего нужны, - объясняет Эльвира.

Отметим, что исследования молодых ученых ведутся в тесной кооперации с медиками – лабораторией клеточных культур и кафедрой травматологии и ортопедии Башкирского государственного медицинского университета. Именно там сейчас проходят испытания опытных образцов материалов на крысах.

Источник: "Молодёжная газета"

Фото: УУНиТ.

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