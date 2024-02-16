Огнеборцам Стерлитамака посвящается

Вышла в свет новая книга нашего коллеги, стерлитамакского журналиста, заслуженного работника печати и СМИ РБ, корреспондента газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяза Юмагузина «Наш телефон «01». В книгу, посвящённую ветеранам противопожарной службы Стерлитамака, вошли более двух десятков очерков о представителях героической профессии огнеборцев. Сборник открывают приветственные обращения начальника Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС по РБ М.Р.Латыпова и председателя республиканского Совета ветеранов МЧС России В.З.Зарипова.

Отдельная глава посвящена истории противопожарной службы города.

Это уже семнадцатая книга нашего журналиста. Ранее в свет вышли его труды, посвящённые ветеранам правоохранительных органов «Мы из милиции», участникам Великой Отечественной войны «В одном бессмертном полку», локальных войн и конфликтов «Неизвестная война», лучшим представителям медицинской службы города «Низко вам поклониться хочу».

Будучи почётным краеведом республики, Фаяз Фуатович много пишет и на краеведческие темы. Сборники его публикаций «Город на дне моря…», «Улицы керосиновых фонарей», «Клёвое дело», «Дома и люди», «Когда горы были живыми», «Наш адрес – Советский Союз», «Шёл по городу фотограф», «Четыре славных века» и другие пользуются большой популярностью у читателей.