Приказом Президента РФ Владимира Путина назначен судья Стерлитамакского городского суда
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Приказом Президента РФ Владимира Путина назначен судья Стерлитамакского городского суда
Из документа следует, что судьей Верховного суда Башкирии назначен Роберт Муллахметов, судьей Стерлитамакского городского суда - Сергей Гришаев.
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