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16 Февраля , 16:03

Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс.

Задание №10. Всей семьей рассказываем о том, как весело и интересно участвовать в проекте «Всей семьей».

Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс.
Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс.

Что нужно сделать?
— Сделайте репост публикации (https://vk.com/wall-223569207_36251) к себе на страницу и обязательно поставьте хештэги:
#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

— В подписи к репосту обязательно напишите о том, почему вы решили принять участие в проекте, чем вам нравится проект и почему вы советуете другим семьям присоединиться к проекту.
— По желанию - сопроводите репост совместным фото или видео с вашей семьей

Выполните задание до 22 февраля и получите коллекционный вкладыш «Семья — это». Напоминаем, что уже 27 февраля состоится третий большой розыгрыш призов среди всех участников!

Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.

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