Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс.

Что нужно сделать?

— Сделайте репост публикации (https://vk.com/wall-223569207_36251) к себе на страницу и обязательно поставьте хештэги:

#всейсемьей

#всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак



— В подписи к репосту обязательно напишите о том, почему вы решили принять участие в проекте, чем вам нравится проект и почему вы советуете другим семьям присоединиться к проекту.

— По желанию - сопроводите репост совместным фото или видео с вашей семьей



Выполните задание до 22 февраля и получите коллекционный вкладыш «Семья — это». Напоминаем, что уже 27 февраля состоится третий большой розыгрыш призов среди всех участников!



Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.