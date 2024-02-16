Радий Хабиров и Михаил Волков расширяют сеть почтовых отделений в Башкирии

Радий Хабиров отметил, что для республики это очень важное событие, так как значительная часть населения Башкирии проживает на селе. Люди нуждаются в качественных почтовых услугах. Глава республики выразил благодарность сотрудникам почты за их ценный вклад.

Генеральный директор Почты России не остался в стороне и тоже поздравил всех коллег с реализацией данного проекта: "Жители сельских поселений смогут оценить новые удобства отделений. Это отличный результат, который мы достигли благодаря непосредственному указанию Президента России».

Новые отделения почтовой связи были полностью обновлены: установлены новые окна, кондиционеры, современная мебель, а также заменены системы освещения, отопления, водоснабжения и канализации. Также позаботились о доступности отделений для людей с ОВЗ: для них установлены специальные пандусы, широкие дверные проемы и кнопки для вызова персонала.

В этих обновленных отделениях были представлены новые, актуальные услуги, специально разработанные для малых и удаленных населенных пунктов. Начальник отделения почтовой связи села Малояз Салаватского района Гульназ Аминева и начальник отделения почтовой связи села Зяк-Ишметово Куюргазинского района Гульсара Рашитова отметили, что теперь их жители смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, а также измерить температуру, давление и уровень кислорода в крови. Сельские жители Айсуак Куюргазинского района и Ташкиново города Нефтекамска смогут самостоятельно получать электронные государственные услуги через личный кабинет на портале госуслуг, а также распечатывать и сканировать необходимые документы.

Общая стоимость инвестиций АО "Почта России" в модернизацию почтовых отделений в сельской местности Башкортостана за 2022-2023 годы составила 238 миллионов рублей. Общее количество населения, обслуживаемого этими обновленными отделениями, составляет 147,956 человек. Более 220 сельских жителей, работающих в этих отделениях, улучшили условия работы.

В 2024 году планируется продолжить модернизацию еще 21 почтового отделения. Ожидается, что общие инвестиции составят 218 миллионов рублей.

Источник: ИА "Башинформ"

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