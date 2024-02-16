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16 Февраля , 11:37

В Стерлитамаке пройдет ярмарка продукции потребительской кооперации

17 февраля на территории Стерлитамакской межрайонной торговой базы (ул. Худайбердина, 85) состоится ярмарка продукции потребительской кооперации Республики Башкортостан.

В Стерлитамаке пройдет ярмарка продукции потребительской кооперации
В Стерлитамаке пройдет ярмарка продукции потребительской кооперации

Ассортимент продукции собственного производства будет представлен Аургазинским, Бижбулякским, Кармаскалинским райпо, ПО «Бакалы», ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат», СПК «Уныш» Фёдоровского района. Это хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, копчёности, солёная рыба, лимонад и многое другое, приготовленное по ГОСТовским технологиям.

По субботам места для торговли на ярмарочной площади Стерлитамакской межрайонной торговой базы предоставляются 

бесплатно. Сотрудник ветеринарной службы на территории Межрайбазы имеется.

По информации отдела торговли и бытового обслуживания

Фото Виктории Овчинниковой

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