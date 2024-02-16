В Уфе прошло совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива

15 февраля в ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось совещание рабочей группы по разработке государственной программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Республике Башкортостан на 2024-2030 годы».

В обсуждении приняли участие руководство профильных министерств Правительства Республики Башкортостан, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров, председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе, руководство ГУП «Башавтотранс», ПАО «НЕФАЗ» и представители ключевых предприятий республики.

Участники совещания подчеркнули лидирующие позиции республики среди других регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива и необходимость эффективного использования всего спектра мер поддержки, которые предоставляются государством для дальнейшего развития.

– Мы не намерены останавливаться на достигнутых успехах и ставим перед собой еще более амбициозные задачи, которые должны найти свое отражение в новой государственной программе по развитию газомоторного топлива, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

В ходе совещания были рассмотрены предложения по увеличению количества газомоторного транспорта, мерам государственной поддержки, требующим применения механизмов правового регулирования, а также расширению региональной розничной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций ООО «Газпром газомоторное топливо».

– Специалисты нашей компании посчитали, если свыше 6 тысяч машин из автопарков государственных предприятий региона перевести на метан, то выгода для республиканского бюджета за счет снижения затрат на топливо составит 1,7 млрд рублей. На эти деньги можно построить школу или оздоровительный комплекс. Наша компания готова продолжать долгосрочное сотрудничество с регионом. Мы планируем дальнейшее развитие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на трассе М-12, в городе Уфе и других городах, – отметил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров.

– Экономия только от одного газомоторного автобуса в год составляет почти 1 млн рублей, а по всему автопарку предприятия итоговые цифры приближаются к 500 млн рублей, – заявил генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев.

Участники совещания пришли к единому мнению, что для достижения максимальных результатов в данном направлении требуется объединение усилий в виде принятия новой государственной программы.

Также в рамках визита генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Сергея Комиссарова состоялось ознакомление с передовыми решениями местного производителя технологического оборудования для АГНКС ООО «Уфимский компрессорный завод». В ходе осмотра действующих станций Сергей Комиссаров лично убедился в высокой надежности и работоспособности компрессорных установок уфимского производителя.

Фото: ИА "Башинформ"