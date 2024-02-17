Поздравление Президента РФ Владимира Путина по случаю основания «Газпрома»

И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности принятого тогда решения. Сегодня «Газпром» ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надёжного поставщика, позиции одного из мировых лидеров газовой отрасли, открывает новые центры газодобычи и высокотехнологичные производства по глубокой переработке сырья», – подчеркнул глава государства.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73478