В Башкирии 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Детской художественной школы Стерлитамака пригласили в гости учащихся коррекционной школы N 25.Школьников ждала интересная экскурсия и захватывающая лекция на тему "Портрет". Портреты, которые увидели гости, были выполнены различными художественными материалами.
Секреты создания портрета - от профессионалов
О примерах и способах написания портрета ребятам рассказала профессиональный художник и опытный педагог Марина Алексеевна Чистякова.
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