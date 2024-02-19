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19 Февраля , 19:05

Секреты создания портрета - от профессионалов

В Башкирии 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Детской художественной школы Стерлитамака пригласили в гости учащихся коррекционной школы N 25.Школьников ждала интересная экскурсия и захватывающая лекция на тему "Портрет". Портреты, которые увидели гости, были выполнены различными художественными материалами.

Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов

О примерах и способах написания портрета ребятам рассказала профессиональный художник и опытный педагог Марина Алексеевна Чистякова.

Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Секреты создания портрета - от профессионалов
Автор:Марина Воронова
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