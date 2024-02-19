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19 Февраля , 14:29

В России дачникам грозит уголовное преследование за выращивание популярного вьюнка

Выращивание ипомеи трёхцветной сейчас сопоставимо с производством наркотиков.

В России дачникам грозит уголовное преследование за выращивание популярного вьюнка
В России дачникам грозит уголовное преследование за выращивание популярного вьюнка

Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, выращивание десяти и более кустов дачного цветка грозит наступлением уголовной ответственности по статье по ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Выращивание от 10 до 100 кустов ипомеи трёхцветной будет считаться преступлением в крупном размере, свыше 100 кустов — в особо крупном размере.

Помимо ипомеи трёхцветной под запрет выращивания попали гармала, турбина щитковидная, семена розы гавайской.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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