В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет

Перед началом совета студентами Стерлитамакского медицинского колледжа из военно-патриотического объединения «Патриот» были продемонстрированы навыки оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших при кровотечениях и травмах с применением подручных средств и специального манекена.

В ходе работы были подведены итоги деятельности за 2023 год крупнейшей в ПФО больницы - ГКБ № 1, Детской больницы Стерлитамака, Стерлитамакской психиатрической больницы, городской стоматологической поликлиники, станции скорой медицинской помощи.

В планах на 2024 год - улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи населению, работа по привлечению в медучреждения города и района медицинских кадров, в которых остро нуждается местное здравоохранение, завершение капитального ремонта детской поликлиники по улице Советской, оснащение лечебных учреждений новым современным оборудованием, обновление парка автотранспорта и многое другое.

Почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены лучшие работники учреждений здравоохранения города и района.