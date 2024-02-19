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19 Февраля , 18:19

В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет

Расширенный медицинский совет по итогам работы 2023 года с участием представителей медицинских организаций города, администрации ГО и муниципального района состоялся 19 февраля в ГДК. В его работе приняли участие глава администрации городского округа Рустем Газизов, его заместитель Михаил Григорьев, глава Стерлитамакского района Рита Самигуллина, руководители лечебных учреждений Стерлитамака. Модератором работы совета выступила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова, курирующая работу Стерлитамакского медицинского округа.

В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет

Перед началом совета студентами Стерлитамакского медицинского колледжа из военно-патриотического объединения «Патриот» были продемонстрированы навыки оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших при кровотечениях и травмах с применением подручных средств и специального манекена.
В ходе работы были подведены итоги деятельности за 2023 год крупнейшей в ПФО больницы - ГКБ № 1, Детской больницы Стерлитамака, Стерлитамакской психиатрической больницы, городской стоматологической поликлиники, станции скорой медицинской помощи.
В планах на 2024 год - улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи населению, работа по привлечению в медучреждения города и района медицинских кадров, в которых остро нуждается местное здравоохранение, завершение капитального ремонта детской поликлиники по улице Советской, оснащение лечебных учреждений новым современным оборудованием, обновление парка автотранспорта и многое другое.
Почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены лучшие работники учреждений здравоохранения города и района.

В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
В Стерлитамаке прошел расширенный медицинский совет
Автор:Марина Воронова
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