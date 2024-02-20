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20 Февраля , 16:28

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить «земские» программы до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить «земские» программы до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить «земские» программы до 2030 года

«Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», — говорится в документе.

Доклады нужно будет представить до 25 сентября и до 20 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщал Башинформ, в 2023 году по программе «Земский доктор» в республике 83 врача получили по 1,5 млн рублей, 62 врача — по 1 млн рублей. Также 49 фельдшеров, акушеров и медсестер получили по 750 тысяч рублей, а их 19 коллег —  по 500 тысяч рублей. По программе «Земский фельдшер» по 500 тыс. рублей получили ещё 33 фельдшера (акушера). Данные выплаты медикам предоставляются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По программе «Земский учитель» в прошлом году выплаты по 1 млн руб. получили три педагога, а за четыре года действия программы — 150.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Минздрав РБ.

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