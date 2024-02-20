Президент РФ Владимир Путин поручил продлить «земские» программы до 2030 года

«Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», — говорится в документе.

Доклады нужно будет представить до 25 сентября и до 20 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщал Башинформ, в 2023 году по программе «Земский доктор» в республике 83 врача получили по 1,5 млн рублей, 62 врача — по 1 млн рублей. Также 49 фельдшеров, акушеров и медсестер получили по 750 тысяч рублей, а их 19 коллег — по 500 тысяч рублей. По программе «Земский фельдшер» по 500 тыс. рублей получили ещё 33 фельдшера (акушера). Данные выплаты медикам предоставляются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По программе «Земский учитель» в прошлом году выплаты по 1 млн руб. получили три педагога, а за четыре года действия программы — 150.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Минздрав РБ.