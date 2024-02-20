В Межвузовском кампусе Уфы создают культуры с ценными биологически активными веществами

Первые новоселы IQ-парка Межвузовского студенческого кампуса уже приступили к активной исследовательской работе. В январе 2024 года в лаборатории начались опыты по введению в культуру invitro уникального лекарственного растения сапожниковии растопыренной (Saposhnikovia divaricata). В России сапожниковия растопыренная произрастает только на юге Восточной Сибири и юго-западной части Дальнего Востока, но ресурсы ценного растения ограничены, заготовка растительного материала в промышленных масштабах может нанести непоправимый ущерб природным популяциям.

В корнях сапожниковии накапливаются такие биологически активные соединения как хромоны, кумарины, полиацетиленовые и азотсодержащие соединения, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, жирные кислоты и полисахариды. Поэтому отвары и экстракты корней сапожниковии применяются в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, противопростудного и антиоксидантного средства. Это растение широко используется в народной медицине Китая, Японии, Кореи, Монголии и России, где отвар корней лечебной травы предлагается к применению от очень широкого круга заболеваний.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23084/