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20 Февраля , 16:32

В Межвузовском кампусе Уфы создают культуры с ценными биологически активными веществами

Ученые Лаборатории молекулярной биоинженерии Уфимского университета науки и технологий, которая располагается в Межвузовском студенческом кампусе, проводят работы по созданию культур волосовидных корней (от англ. «hairyroots») растений-продуцентов ценных биологически активных веществ.

В Межвузовском кампусе Уфы создают культуры с ценными биологически активными веществами
В Межвузовском кампусе Уфы создают культуры с ценными биологически активными веществами

Первые новоселы IQ-парка Межвузовского студенческого кампуса уже приступили к активной исследовательской работе.  В январе 2024 года в лаборатории начались опыты по введению в культуру invitro уникального лекарственного растения сапожниковии растопыренной (Saposhnikovia divaricata). В России сапожниковия растопыренная произрастает только на юге Восточной Сибири и юго-западной части Дальнего Востока, но ресурсы ценного растения ограничены, заготовка растительного материала в промышленных масштабах может нанести непоправимый ущерб природным популяциям.

В корнях сапожниковии накапливаются такие биологически активные соединения как хромоны, кумарины, полиацетиленовые и азотсодержащие соединения, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, жирные кислоты и полисахариды. Поэтому отвары и экстракты корней сапожниковии применяются в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, противопростудного и антиоксидантного средства. Это растение широко используется в народной медицине Китая, Японии, Кореи, Монголии и России, где отвар корней лечебной травы предлагается к применению от очень широкого круга заболеваний.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23084/

 

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