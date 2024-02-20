В отдалённых районах Стерлитамака продолжаются приёмы граждан

Приём граждан ведётся по следующему графику:



-м/н «Ашкадарский» - еженедельно по вторникам в кабинете сектора по работе с территориями в здании школы № 16 (ул. Ю. Фучика,1);



- м/н «Первомайский» - еженедельно по средам в кабинете сектора по работе с территориями в здании школы № 19 (ул. В.-Интернационалистов, 29);



- м/н «Северный» (пос. Строймаш) - еженедельно по четвергам в кабинете сектора по работе с территориями в здании школы № 8 (ул. Макаренко, 1а);



- м/н «Краснознаменский» (пос. Шах-Тау) - еженедельно по пятницам в кабинете сектора по работе с территориями (ул. К. Либкнехта, 14).

Время проведения приёма граждан с 14:30 до 17:00.