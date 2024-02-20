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20 Февраля , 18:11

В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО

Сегодня в Стерлитамаке прошло торжественное открытие мемориальных досок в честь героев, погибших в ходе проведения специальной военной операции. На стенах школ №21, 5 и 31 увековечены имена Нургалиева Ильнура, Матвеева (Афанасьева) Сергея и Чернышова Бориса.    

В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО

Фото Сергея Крамскова

В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
В Стерлитамаке открыли 3 мемориальные доски в память о погибших в СВО
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