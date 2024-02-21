Голосуем за своё будущее. Мнение жителей Стерлитамака

Участие в выборах является свободным и добровольным. Мы вышли на улицы города и попросили жителей Стерлитамака ответить на вопрос: «Почему я пойду голосовать на президентские выборы?».



Николай Соколов, 40 лет, работник сферы обслуживания населения:



– Участвовать в выборах буду обязательно: пойду отдавать свой голос за будущего руководителя нашего государства.

Это важно, кто управляет страной, в которой мы все живём. Особенно это важно сегодня, в непростое для России и для многих других стран время. И мы не можем оставаться в стороне, когда решаются судьбы мира.