Голосуем за своё будущее. Мнение жителей Стерлитамака

Участие в выборах является свободным и добровольным. Мы вышли на улицы города и попросили жителей Стерлитамака ответить на вопрос: «Почему я пойду голосовать на президентские выборы?».
Николай Соколов, 40 лет, работник сферы обслуживания населения:
– Участвовать в выборах буду обязательно: пойду отдавать свой голос за будущего руководителя нашего государства.
Это важно, кто управляет страной, в которой мы все живём. Особенно это важно сегодня, в непростое для России и для многих других стран время. И мы не можем оставаться в стороне, когда решаются судьбы мира.
Гузель Ариткулова, 63 года, работающая пенсионерка:
– С тех пор, как я достигла совершеннолетия, участвую в выборах постоянно. Свой голос надо отдать за своего кандидата в Президенты хотя бы потому, чтобы им не воспользовался кто-то другой.
Вообще, по-моему, активная гражданская и жизненная позиция больше характерна для людей старшего возраста, для представителей моего поколения. Молодёжь, как я вижу, не очень охотно участвует в выборах. Мои дети, к сожалению, выборы игнорируют. И переубедить их пока, увы, не получается.
Мария Ворсина, 31 год, воспитатель детского сада:
– Участие в выборах Президента России считаю своим гражданским долгом. Это долг каждого гражданина нашей страны. Из кого состоит наша страна? Из нас, её граждан. Если не мы, то кто же тогда будет решать, как нам жить дальше? В выборах должны участвовать все, кому не безразлична своя судьба, судьба своих близких.
Фанус Галимов, 60 лет, временно безработный:
– На выборы схожу, конечно. Все участвуют, и я пойду. Не хочу отставать от народа, отрываться от коллектива. Россией должен управлять достойный человек. Надеюсь, такого мы в марте и выберем.
Сабина Галиева, 18 лет, студентка Стерлитамакского медицинского колледжа:
– Это будут первые в моей жизни выборы. И это для меня волнительное событие. В зависимости от обстоятельств буду голосовать либо в одном из корпусов нашего колледжа, где расположен избирательный участок, либо воспользуюсь онлайн-голосованием через Госуслуги.
Считаю, что России нужен сильный, умный, образованный, деятельный и надёжный руководитель. И чтобы в итоге у руля нашей страны оказался именно такой человек, мы все и должны прийти на выборы. Тем более это важно для нас, тех, кому сегодня по 18-20 лет, и кому предстоит здесь жить, работать, создавать семьи, растить своих детей. Для нас этот выбор жизненно важен. Ведь мы выбираем своё будущее.
Фото Сергея Крамскова.