По инициативе уфимки Владимир Путин предложил учредить в России День здоровой мамы

«По примеру Дня здорового ребенка вполне можно было бы учредить такой День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать и психологически, и по линии различных специалистов-медиков. Обязательно постараемся все это реализовать», – сказал Владимир Путин.

Предусмотреть систему послеродовой поддержки женщин с новорожденными детьми Президента попросила Наталья Агеева из Уфы – молодая мама и финалист форума «Сильные идеи для нового времени».

«Когда женщина становится мамой, особенно впервые, ее жизнь переворачивается буквально на 180 градусов. И она не всегда понимает, что происходит у нее в организме», – отметила Наталья Агеева.

Она считает, что проблему можно решить с помощью создания федеральной программы, которая будет работать в рамках обязательного медицинского страхования, то есть услуги должны быть бесплатными для женщин. «Нужно создать понятный и доступный календарь плановых осмотров, получив который мама сможет, например, увидеть, что в 3, в 6, в 9 или в 12 месяцев (после рождения ребенка) она должна пройти тех или иных специалистов, получить рекомендации, лечение, назначение или по необходимости встать на учет», – отметила участница форума.

Кроме того, важно создать для женщины возможность проходить осмотр у специалистов в режиме единого окна – за один день или даже за несколько часов.

«Надеюсь, инициатива действительно воплотится в жизнь и станет полезной», - отметила Наталья Агеева.