Президент РФ Владимир Путин принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится по поручению Президента с 2020 года и аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны. Каждый житель России на специальной платформе может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации. В этом году на форум, который проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке «ВЭБ.РФ», поступила 30 731 идея по семи направлениям.

По окончании заседания глава государства ознакомился с выставкой участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших», который призван оказать поддержку перспективным отечественным производителям во всех регионах страны. Владимир Путин осмотрел тематические зоны «Креатив», «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Информационные технологии». На выставке представлены около 80 экспонентов из 27 регионов страны. Всего на конкурс было подано более 12 тысяч заявок.

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Фото: http://www.kremlin.ru