В Межвузовском кампусе в Уфе организуют постоянные экскурсии

Об этом рассказал министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

– Открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня – одно их самых ярких событий в научно-образовательной сфере республики. Он открывает огромные горизонты для студентов, аспирантов и молодых ученых. По поручению главы региона с марта месяца будут проводиться еженедельные экскурсии, сейчас мы составляем график посещений, – отметил министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

Также он рассказал, что в кампусе для школьников заработают такие площадки, как Центр развития талантов «Аврора», Школа креативных индустрий и Мастерская киберфизических инноваций «Берлога». Они помогут детям еще со школьной скамьи получить дополнительное образование, войти в науку, познакомиться с преподавателями, выбрать будущую профессию. Создание векторного развития в научном и инженерном творчестве ведет к поступлению в вуз, потом в аспирантуру и на заключительном этапе – трудоустройству в ведущие индустриальные предприятия.

В Башкортостане открыты 20 предуниверсариев, еще 5 планируется в этом году.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23097/