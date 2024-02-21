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21 Февраля , 13:05

В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция

Стерлитамакская гимназия № 3 с гордостью носит имя видного учёного-лингвиста Джалиля Киекбаева, внёсшего неоценимый вклад в сохранение и развитие башкирского языка. В стенах этого учебного заведения к Международному дню родного языка ежегодно проводится Республиканская научно-практическая конференция «Киекбаевские чтения».

В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция

Стерлитамакская гимназия № 3 с гордостью носит имя видного учёного-лингвиста Джалиля Киекбаева, внёсшего неоценимый вклад в сохранение и развитие башкирского языка. В стенах этого учебного заведения к Международному дню родного языка ежегодно проводится Республиканская научно-практическая конференция «Киекбаевские чтения».

В этом году она проходила в 16-й раз и собрала более двухсот участников и гостей из городов и районов Башкортостана, Республики Хакасии (г.Абакан), а также стран ближнего зарубежья – Казахстана (г.Актобе) и Узбекистана (г.Учкудук).

Фото Тамары Андреевой

В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
В Стерлитамаке к Международному дню родного языка прошла научно-практическая конференция
Автор:Эльвира Губайдуллина
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