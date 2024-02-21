В Стерлитамаке подвели итоги работы субъектов малого и среднего предпринимательства

Алиса Гибадуллина сообщила, что в настоящее время в Башкирии насчитывается 136 тысяч субъектов среднего и малого предпринимательства (МСП). Таким образом, в Приволжском федеральном округе наш регион занимает вторую строчку рейтинга по данному показателю, а по России– 10 место. И это стало возможным прежде всего благодаря государственным мерам поддержки.

Алиса Гибадуллина также поделилась информацией об организациях, специализирующихся на поддержке предпринимательства в регионе и оказываемой ими помощи.

- В Стерлитамаке же на 10 февраля текущего года существует 7884 тыс. МСП, что говорит об их росте на 7% в сравнении с прошедшим годом. Количество вновь созданных МСП в 2023 году составило 1768 единиц, - отметила она.

Прогресс наблюдается и в увеличении количества самозанятых граждан. В частности, в Стерлитамаке их стало 13661 человек. В 2022 году их было меньше на 4158 человек. Таким образом, прирост составил более чем на 43%.

Возрастает в регионе и категория социальных предпринимателей. Напомним, социальное предпринимательство — это деятельность, которая направлена на решение социальных, культурных или экологических проблем с помощью бизнеса. Это может быть помощь людям с ограниченными возможностями, решение проблем в области образования, экологии и решение других социальных проблем.

Артур Гафаров выступил с докладом об итогах развития малого и среднего предпринимательства в городе. Он отметил, что Стерлитамак по праву является не только центром промышленности Юга Башкирии, но и центром торговли и развитого предпринимательства во всех сферах деятельности.

- Ввиду насыщенности торговых объектов, к нам город приезжают и покупать, и продавать, и отдыхать. 30% посетителей крупных городских событий и праздников являются жители соседних городов. Индустрия торговли и сервиса в Стерлитамаке представляют 2275 предприятий торговли. Оборот розничной торговли в прошедшем году составил 117 млрд рублей. Прирост с уровнем прошлого года 99%.

Так, на сегодняшний день на территории города осуществляют деятельность 60 торговых сетевых структур, среди которых есть как федеральные, так местные розничные сети. Как подчеркнул Артур Разилевич, такое разнообразие потребительского рынка усиливает конкуренцию не только по ассортименту товаров, но и ценам.

Кроме того, в городе стремительно развивается и электронная торговля. В 2023 году количество интернет-магазинов и пунктов выдачи составил 203 единицы. За прошлый год их количество увеличилось на 66%.

Особое внимание также уделяется развитию малых форматов торговли. 545 нестационарных торговых объектов размещено на территории города Стерлитамака. Их увеличение выросло на 31%.

Неотъемлемой частью сферы потребительского рынка является общественное питание. На сегодняшний день в городе работает 351 организация. Продолжает развиваться и сфера бытового обслуживания – 524 объекта.

Также первый заместитель главы администрации Артур Гафаров рассказал, что в Стерлитамаке по поручению Радия Хабирова продолжают создавать условия для садоводов. Сейчас в городе организовано 53 торговых точки, на 142 торговых места. Таким образом, они могут продавать свой урожай в более комфортных условиях. Кроме того, садоводы имеют возможность осуществлять торговлю на бесплатной основе, участвуя в сельскохозяйственных ярмарках.

- За текущий год были реализованы инвестиционные проекты на общую сумму 111 млн рублей. Стерлитамак занимает второе место среди других городов Башкирии по количеству объектов малого и среднего предпринимательства. В отраслевой структуре преобладает торговая деятельность – более 43%, - сказал он.

В целях увеличения объема инвестиций объема инвестиций, количества предпринимателей и экономических показателей в городе регулярно проводят предпринимательские часы под руководством главы. За период 2023 года состоялось 51 предпринимательский час, на котором рассмотрели 106 проектов.

А для привлечения молодых и энергичных людей в возрасте до 25 лет к молодежному предпринимательству в рамках государственного проекта "Малое и среднее предпринимательство и поощрение индивидуальной предпринимательской активности" шестерым начинающим предпринимателям города была выделена финансовая поддержка в размере 2,98 миллиона рублей.

Председатель Ассоциации предпринимателей Стерлитамака, Екатерина Фризен, рассказала, как они взаимодействуют с администрацией города. В своем выступлении Мария Гайнетдинова, руководитель Ассоциации бухгалтеров республики и член правления БРО «Опора России», поделилась информацией, как и где предпринимателям можно получить субсидии и гранты.

Завершилось совещание торжественной церемонией награждения почётными грамотами и благодарственными письмами участников актива предпринимателей города Стерлитамака.

Фото Сергея Крамскова.