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21 Февраля , 10:54

В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Подвели итоги и определили задачи.

В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, где были подведены итоги работы сферы ЖКХ, определены актуальные проблемы, требующие оперативных решений, и задачи на 2024 год.

В работе совещания приняли участие глава администрации Стерлитамака Р. Газизов, министр ЖКХ РБ И. Голованова, министр природопользования и экологии РБ Н. Фазылов, генеральный директор НОФ «Региональный оператор» П. Сафонов, зампредседателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору И. Насыров, а также депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ и Совета ГО Стерлитамака, руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и коммунальных служб.

В заключение совещания Рустем Фаритович Газизов и Ирина Александровна Голованова вручили лучшим сотрудникам сферы ЖКХ благодарственные письма и почётные грамоты.

 

Фото Тамары Андреевой.

В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В Стерлитамаке прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Автор:Ирина Петрова
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