В Стерлитамаке прошёл концерт ко Дню защитника Отечества

В Городском дворце культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый предстоящему Дню защитника Отечества.

Официальная часть мероприятия началась с торжественного выноса флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

С приветствием к защитникам Отечества, участникам боевых действий и специальной военной операции, членам их семей, ветеранам Вооружённых сил РФ обратился глава администрации города Рустем Газизов. Он поздравил горожан с Днём защитника Отечества и отметил, что сегодня этот праздник обретает новый смысл, потому что наши защитники – участники специальной военной операции. Рискуя своей жизнью, они отстаивают интересы нашей страны, защищают каждую российскую семью, чтобы мы жили, не зная, что такое война.

– Мы благодарны нашим ребятам и особенно их семьям, ставшим для бойцов настоящим тылом, опорой, – сказал Рустем Фаритович. – С особым трепетом и благодарностью мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике. На вашем примере мы воспитываем подрастающее поколение.

Гостей праздничного мероприятия поздравил военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров. Он напомнил о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла – того поколения, которое отстояло нашу Родину. Рустам Гаданович поздравил всех ветеранов боевых действий и подразделений особого риска, участников локальных конфликтов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, будущих защитников – призывников.

Рустем Газизов и Рустам Кантимиров наградили отличившихся горожан почётными грамотами и благодарственными письмами за активное участие, добросовестный труд, поддержку и организацию помощи участникам СВО, патриотическую работу с юным поколением.

По окончании официальной части на сцене выступили лучшие творческие коллективы города: юные танцоры, вокалисты, артисты СГТКО и ГДК, кадеты школы № 4, спасатели и заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан «Держава» (БГПУ им.Акмуллы).