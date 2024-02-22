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22 Февраля , 18:10

На БСТ - премьера фильма об участнике СВО

24 февраля в 20.30 на канале БСТ - премьера документального фильма из цикла "Герои" "Позывной "Башкир". Алмаз Сафин", посвященного земляку, уроженцу Альшеевского района РБ, Герою России Алмазу Минигалеевичу Сафину.

На БСТ премьера фильма об участнике СВО
На БСТ премьера фильма об участнике СВО

Гузель Хамитова, автор: "Все респонденты говорили о том, что Алмаз Миннигалеевич был человеком большой внутренней силы. Это действительно так, во время съемок фильма мы не раз получали этому подтверждение. Они были в характеристиках позывного "Башкир" и созданного им в зоне СВО названия подразделения "Команда "Башкира", оценке сослуживцев как опытного и бесстрашного воина, но самое главное - в истории подвига, которая была рассказана из первых уст".


Отметим, что это четвертый фильм из документального цикла "Герои". Ранее, на канале БСТ были показаны киноленты об участниках СВО сапере Дмитрии Иванове и Героях Российской Федерации Тамерлане Ильгамове, Игоре Насибуллине.


Режиссер документального фильма "Позывной "Башкир". Алмаз Сафин" - Айгуль Малбаева, оператор ТЖК - Ринат Кашапов.


Премьера фильма об Алмазе Сафине пройдет в вечернем эфире канала БСТ 24 февраля, в 20.30.

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