На БСТ - премьера фильма об участнике СВО

Гузель Хамитова, автор: "Все респонденты говорили о том, что Алмаз Миннигалеевич был человеком большой внутренней силы. Это действительно так, во время съемок фильма мы не раз получали этому подтверждение. Они были в характеристиках позывного "Башкир" и созданного им в зоне СВО названия подразделения "Команда "Башкира", оценке сослуживцев как опытного и бесстрашного воина, но самое главное - в истории подвига, которая была рассказана из первых уст".



Отметим, что это четвертый фильм из документального цикла "Герои". Ранее, на канале БСТ были показаны киноленты об участниках СВО сапере Дмитрии Иванове и Героях Российской Федерации Тамерлане Ильгамове, Игоре Насибуллине.



Режиссер документального фильма "Позывной "Башкир". Алмаз Сафин" - Айгуль Малбаева, оператор ТЖК - Ринат Кашапов.



Премьера фильма об Алмазе Сафине пройдет в вечернем эфире канала БСТ 24 февраля, в 20.30.

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