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22 Февраля , 12:53

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»

В Казани прошло торжественное открытие международного турнира «Игры будущего».

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»

Владимир Путин выступил перед участниками масштабного мероприятия. На церемонии также присутствовали Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Республики Сербской Милорад Додик, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По окончании торжественного открытия лидеры осмотрели зоны проведения мультиспортивного турнира. «Игры будущего» – соревнования в фиджитал-формате, объединяющем классический и цифровые виды спорта. Программа турнира объединяет 21 дисциплину по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. В состязаниях примут участие свыше двух тысяч спортсменов из более чем ста стран.

 

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73520

Фото: http://www.kremlin.ru

 

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