В Башкирии участники проекта «Всей семьей» выиграли 120 билетов на хоккей

Участники Всероссийского семейного проекта «Всей семьёй» в Башкирии получают призы не только от федеральных организаторов, но и от официального регионального партнёра проекта - автономной некоммерческой организации «Алга, патриот»: https://vk.com/algapatriot.

С начала этого года наиболее активные семьи получили 120 билетов на хоккейные матчи в Уфе. Эти подарки получили те, кто на своих личных страницах выполнил несложные задания в рамках регионального конкурса «Алга всей семьёй» в ВКонтакте. Обязательное для всех условие – сопровождать свои посты по заданиям тремя хэштегами: #всейсемьей #алгавсейсемьей #всейсемье02.

«Благодаря Континентальной хоккейной лиге у жителей республики есть возможность испытать удачу и принять участие в розыгрышах билетов на хоккейные матчи в Уфе, которые пройдут в ближайшие недели», – сообщает руководитель спортивно-патриотического центра «Алга, патриот» Ринат Хабиров. – «Позднее мы будем дарить победителям билеты в театры, кино, музеи и многое другое. Запланирован розыгрыш главного приза – семейная путевка в один из башкирских санаториев».

Уже сходила на хоккей многодетная семья Ахмеровых из села Рощинский Стерлитамакского района – те самые, кто недавно на форуме «Родные – любимые» встречались с Президентом России Владимиром Путиным. Рустам работает заведующим сельского дома, Анна – завучем филиала школы искусств, преподает по направлениям вокал и фортепиано. Семья Шабалиных из Давлеканово активно участвует как в федеральном проекте «Всей семьей», так и в нашем региональном «Алга всей семьей». У Вячеслава и Светланы 11 детей.

Всей семьей дружно занимаются творчеством, спортом. Большое внимание Шабалины уделяют патриотическому воспитанию. Глава семьи Вячеслав – ветеран боевых действий в Чечне. Средние по возрасту ребята кроме учебы в школе занимаются в военно-патриотическом клубе «Купол», осваивают армейский рукопашный бой, ММА и боевое самбо. Арсений и Пелагея Шабалины снимают видеоролики-письма на передовую в поддержку башкирских бойцов. Старшая дочь Варвара – чемпионка Башкортостана по рукопашному бою. Сегодня девушка живет в Уфе и уже сама тренирует курсантов.

Своими эмоциями от победы и семейного похода на матч поделилась победительница одного из промежуточных этапов проекта уфимка Альбина Исхакова: «Я получила море положительных эмоций от хоккейного матча, ведь вживую болеть за любимую команду «Салават Юлаев», да ещё и всей семьёй – это совершенно другие впечатления, чем от просмотра по телевизору». Еще одна жительница столицы республики Елена Руднева говорит, что, когда ей сообщили о победе, не поверила в свою удачу: «Впечатлений – масса, заряд энергии на всю неделю. Адреналин, азарт и красивые голы наших хоккеистов в ворота наших соперников!»

Региональный конкурс «Алга всей семьёй» продлится до конца ноября 2024 года, а значит у всех, кто присоединился к проекту не с самого начала, будет возможность победить. Семейный проект «Всей семьей» – это возможность отлично провести время со своими родными, разделить общие интересы, попробовать что-то новое и получать много классных призов.