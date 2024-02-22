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22 Февраля , 17:33

В Стерлитамаке пройдёт открытый турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан"

25 февраля в спорткомплексе "Содовик" (ул.Кочетова, 26б) состоится открытый командный турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан", посвящённый памяти ветерана войны в Афганистане, председателя правления Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергея Пахомова.

В Стерлитамаке пройдёт открытый турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан"
В Стерлитамаке пройдёт открытый турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан"

Открытие  в 13 часов. Вход свободный.

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