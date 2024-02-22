В Стерлитамаке пройдёт открытый турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан"
25 февраля в спорткомплексе "Содовик" (ул.Кочетова, 26б) состоится открытый командный турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан", посвящённый памяти ветерана войны в Афганистане, председателя правления Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергея Пахомова.
В Стерлитамаке пройдёт открытый турнир Республики Башкортостан по Восточному боевому единоборству "Сётокан"
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».