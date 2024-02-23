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23 Февраля , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём защитника Отечества!

Уважаемые военнослужащие и ветераны!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём защитника Отечества!
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём защитника Отечества!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник для всех является олицетворением мужества и самоотверженности, чести и достоинства. Он хранит память о героизме наших предков, их боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести и любви к своему Отечеству.

Наша страна гордится своими патриотами, которые служат на благо Родины, способствуют её процветанию и готовы к решительным действиям ради её благополучия. В этот день мы говорим спасибо за мужество и отвагу ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам локальных конфликтов, участникам специальной военной операции.

Вы – надёжная опора и гордость России! Уважаемые военнослужащие и ветераны!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём. Мира вам, добра и счастья!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

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