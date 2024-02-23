Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

На этот раз задание про то, как совместить приятное с полезным. А что может быть полезнее для дома, чем совместная уборка?



Что нужно сделать:

1. Займитесь уборкой всей семьей: можно помыть посуду, прибрать игрушки, протереть окна — все, что пожелаете.

2. Сделайте общую фотографию.

3. Выложите фото у себя на странице ВК с хештэгами:

#всейсемьей

#всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак



Выполните задание до 29 февраля и получите коллекционный вкладыш «Семья — это». Напоминаем, что уже 27 февраля состоится третий большой розыгрыш призов среди всех участников!



Обратите внимание! Чтобы вам смогли вручить приз, обязательно пройдите регистрацию (если еще этого не сделали). Напишите, пожалуйста, нашей Надежде вот тут: https://vk.cc/cu1zjD. Регистрация займет не больше минуты!



(!) Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.



#всейсемьей

#всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак