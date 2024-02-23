Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества
"Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе", - в частности сказал Президент.
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