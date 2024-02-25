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25 Февраля , 16:23

Президент РФ Владимир Путин совершил полёт на ракетоносце Ту-160М

Глава государства совершил полёт на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.

Президент РФ Владимир Путин совершил полёт на ракетоносце Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин совершил полёт на ракетоносце Ту-160М

Самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, который Владимир Путин посещал накануне. Полёт продлился около 30 минут.

Вернувшись, Президент поделился своими впечатлениями от обновлённого самолёта, отметив, в частности, его высокую надёжность, вооружённость, улучшение системы управления воздушным судном, повышение уровня комфорта для членов экипажа. «Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооружённых Сил», – заключил глава государства.

Источник, фото: http://kremlin.ru/events/president/news/73525

 

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