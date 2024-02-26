Глава администрации Стерлитамака опроверг сообщения о подготовке к терактам в школах

"В последние дни в мессенджерах и соцсетях распространяют анонимные сообщения провокационного содержания о заложенных взрывных устройствах или подготовке к терактам в учебных заведениях нашего города.



Сообщаю, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов. По каждому случаю проводится проверка. Информация от анонимных источников является фейковой. Она распространяется для того, чтобы посеять панику среди населения и дестабилизировать общество.



Уважаемые жители, не доверяйте слухам и не распространяйте их сами. Пользуйтесь только проверенными источниками информации и не поддавайтесь панике!"

Фото: Рустем Газизов, Vk.