Президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по модернизации школ

«Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться во всех регионах нашей страны, в городах и на селе. Прежде всего это формирование современной образовательной среды, которая помогает и мотивирует идти вперёд, стремиться к новым знаниям», — сказал, в частности Президент.

В Башкортостане забота о детях является одним из приоритетных направлений государственной политики. Республика не только занимает лидирующие позиции в стране по количеству построенных школ и детских садов, здесь активно внедряются программы по дополнительному образованию и воспитанию, организации досуга школьников, охраны их здоровья.

«Крепкая семья, счастливое детство — одно из главных условий стабильности государства, в целом развития страны. Наш приоритет — создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей», — сказал на V республиканском образовательном форуме «Взлетай» Радий Хабиров.

Инициативность поощряется

Начиная с 2022 года, в школах Башкирии создаются центры детских инициатив. На данный момент создано уже 254 центра. Одновременно развиваются школьные спортивные клубы, театры, медиацентры, музеи, которые помогают формировать всесторонне развитую личность.

Большой вклад в формирование воспитательного пространства вносят советники руководителей по воспитанию и взаимодействию с детскими юношескими организациями. В прошлом учебном году во всех школах республики советники начали свою работу.

В июле состоялся I региональный слет советников и муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», в работе которого принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Советники активно работают над реализацией программы в начальной школе «Орлята России». Это уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".