В Башкирии предлагают вакансии с высокой заработной платой - до 230 тысяч рублей

Наибольшим количеством вакансий располагают предприятия ООО «ГЛОБАЛ ФУД УФА» на ул. Коммунистической, 49 (у них 254 свободных рабочих места), АО «УАП «ГИДРАВЛИКА» на ул. Володарского, 2 (127 свободных мест), Городская клиническая больница №13 на ул. Нежинской, 28 (110 свободных рабочих мест).



В топ вакансий по уровню заработной платы вошли:

водитель автомобиля Рено, Сетрак 20 т. с заработной платой от 150 до 230 тыс. рублей,

фрезеровщик, заработная плата: от 99 тыс. рублей, ПАО «ОДК-УМПО»,

водитель автомобиля, заработная плата: от 90 тыс. рублей, АО «Уфимский хлеб»,

главный бухгалтер, заработная плата: от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, ООО «ДЖИ-АР Групп»,

врач-фтизиатр, заработная плата: от 80 тыс. рублей, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,

супервайзер отдела продаж Horeca, заработная плата: до 70 тыс. рублей, ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД».

Телефон «горячей линии» центра занятости: +7 (347) 251-51-55.

Фото: ИА "Башинформ".