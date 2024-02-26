-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
26 Февраля , 09:22

В Башкирии предлагают вакансии с высокой заработной платой - до 230 тысяч рублей

Республиканский центр занятости населения опубликовал актуальную информацию по вакансиям. Общее количество вакантных рабочих мест – 20 455. 

В Башкирии предлагают вакансии с высокой заработной платой
В Башкирии предлагают вакансии с высокой заработной платой

Наибольшим количеством вакансий располагают предприятия ООО «ГЛОБАЛ ФУД УФА» на ул. Коммунистической, 49 (у них 254 свободных рабочих места), АО «УАП «ГИДРАВЛИКА» на ул. Володарского, 2 (127 свободных мест), Городская клиническая больница №13 на ул. Нежинской, 28 (110 свободных рабочих мест).

В топ вакансий по уровню заработной платы вошли:

  • водитель автомобиля Рено, Сетрак 20 т.  с заработной платой от 150 до 230 тыс. рублей,
  • фрезеровщик, заработная плата: от 99 тыс. рублей, ПАО «ОДК-УМПО»,
  • водитель автомобиля, заработная плата: от 90 тыс. рублей, АО «Уфимский хлеб»,
  • главный бухгалтер, заработная плата: от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, ООО «ДЖИ-АР Групп»,
  • врач-фтизиатр, заработная плата: от 80 тыс. рублей, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
  • супервайзер отдела продаж Horeca, заработная плата: до 70 тыс. рублей, ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД».

Телефон «горячей линии» центра занятости: +7 (347) 251-51-55.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru