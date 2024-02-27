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27 Февраля , 20:00

Резидент Межвузовского кампуса Уфы получит 300 млн рублей на создание инженерного центра в области электрических машин

Уфимский университет науки и технологий вошел в число 10 вузов-победителей, получивших грант Минпромторга России на поддержку центров инженерных разработок, выполняющих заказы на изготовление конструкторской документации для производства критически важных комплектующих.

Резидент Межвузовского кампуса Уфы получит 300 млн рублей на создание инженерного центра в области электрических машин
Резидент Межвузовского кампуса Уфы получит 300 млн рублей на создание инженерного центра в области электрических машин

Речь идет о создании исследовательского центра по разработке электрических машин на базе Передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ, который размещен также в здании Межвузовского студенческого кампуса Уфы.  

Грант рассчитан на два года и его общий размер составляет 300 млн рублей (в 2024 году -180 млн, в 2025 – 120 млн).

– Только в этом месяце совместно с университетом мы привлекли порядка 1 млрд рублей федеральных субсидий на развитие материальной базы. Это позволит создать в Республике Башкортостан на базе ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ центра №1 в России по исследованию и разработке электрических машин. Таким образом мы сможем решать не только образовательные задачи, но и создавать передовые уникальные инженерные разработки, – говорит директор ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ Вячеслав Вавилов.

Грантовые средства будут использованы, в первую очередь, на приобретение оборудования, программного обеспечения, профессиональную подготовку, повышение квалификации и др.

 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23142/

 

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