Резидент Межвузовского кампуса Уфы получит 300 млн рублей на создание инженерного центра в области электрических машин

Речь идет о создании исследовательского центра по разработке электрических машин на базе Передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ, который размещен также в здании Межвузовского студенческого кампуса Уфы.

Грант рассчитан на два года и его общий размер составляет 300 млн рублей (в 2024 году -180 млн, в 2025 – 120 млн).

– Только в этом месяце совместно с университетом мы привлекли порядка 1 млрд рублей федеральных субсидий на развитие материальной базы. Это позволит создать в Республике Башкортостан на базе ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ центра №1 в России по исследованию и разработке электрических машин. Таким образом мы сможем решать не только образовательные задачи, но и создавать передовые уникальные инженерные разработки, – говорит директор ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ Вячеслав Вавилов.

Грантовые средства будут использованы, в первую очередь, на приобретение оборудования, программного обеспечения, профессиональную подготовку, повышение квалификации и др.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23142/