Специалист Центра трансфера технологий уфимского кампуса стала патентным поверенным РФ

Патентный поверенный - это специалист в области интеллектуальных прав и защиты интеллектуальной собственности. В Республике Башкортостан на сегодняшний день уже 17 патентных поверенных, Уфимский университет стал вузом, в котором есть данный специалист.

Для того, чтобы рлучить такой статус, необходимо соответствовать четким критериям, установленным законом, и быть всесторонне подкованным специалистом: и технически, и юридически. Необходимо знать порядка 200 российских и международных нормативно-правовых актов и уметь применять их на практике. Федерации.

Напомним, что в 2023 году УУНиТ выиграл грант на создание и развитие Центра трансфера технологий. Это единственный в республике ЦТТ, на который возложены обязанности по активному развитию комплексной системы продвижения технологий и содействию в их коммерциализации как в республике, так и в стране.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23127/