-8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
27 Февраля , 10:06

Специалист Центра трансфера технологий уфимского кампуса стала патентным поверенным РФ

Специалист Центра трансфера технологий Уфимского университета, кандидат технических наук, доцент Ксения Кожаева получила статус патентного поверенного Российской Федерации по специализации «Изобретения и полезные модели».

Специалист Центра трансфера технологий уфимского кампуса стала патентным поверенным РФ
Специалист Центра трансфера технологий уфимского кампуса стала патентным поверенным РФ

Патентный поверенный - это специалист в области интеллектуальных прав и защиты интеллектуальной собственности. В Республике Башкортостан на сегодняшний день уже 17 патентных поверенных, Уфимский университет стал вузом, в котором есть данный специалист.

Для того, чтобы рлучить такой статус, необходимо  соответствовать четким критериям, установленным законом, и быть всесторонне подкованным специалистом: и технически, и юридически. Необходимо знать порядка 200 российских и международных нормативно-правовых актов и уметь применять их на практике. Федерации.

Напомним, что в 2023 году УУНиТ выиграл грант на создание и развитие Центра трансфера технологий. Это единственный в республике ЦТТ, на который возложены обязанности по активному развитию комплексной системы продвижения технологий и содействию в их коммерциализации как в республике, так и в стране.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23127/

 

 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru