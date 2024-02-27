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27 Февраля , 15:00

В Стерлитамаке вручили жилищные сертификаты молодым семьям

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов вручил 7 семьям жилищные сертификаты.

В Стерлитамаке вручили жилищные сертификаты молодым семьям
В Стерлитамаке вручили жилищные сертификаты молодым семьям

Рустем Фаритович пожелал семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и семейного уюта.

- Я искренне всех вас поздравляю с получением сертификата. Надеюсь, что он поможет вам решить жилищные вопросы или полностью закрыть вопрос с приобретением жилья, - сказал Рустем Фаритович.

Социальную выплату, которая предусмотрена по сертификату, можно применить на покупку жилого помещения, строительство жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для погашения основной суммы долга по жилищным кредитам и других целей в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат.

Сертификаты вручили по федеральному проекту «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы России.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

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