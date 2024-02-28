Конференция «Собора русских» в Стерлитамаке

Сегодня в здании СФ УУНиТ состоялась отчетно-выборная конференция Стерлитамакского отделения региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана».

Участников и почетных гостей конференции встречал образцовый вокальный ансамбль «Каледа» Стерлитамакской детской школы искусств, исполнивший несколько русских народных песен. А в фойе силами городского историко-краеведческого музея и ЦБС Стерлитамака была организована выставка старинных предметов утвари и поделок самодеятельных мастеров, посещающих занятия в лаборатории «Арт-лаб».

В работе конференции приняли участие заместитель главы администрации городского округа М.В.Григорьев, исполнительный директор региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» П.Ю.Васильев, председатель СО РОО «Собор русских Башкортостана» Е.Б.Курносов, СФ УУНиТ И.А.Сыров.

На конференции были подведены итоги работы и намечены планы на будущее, проведены выборы в исполком городского отделения «Собора русских», избраны делегаты на IV съезд РОО «Собор русских Башкортостана».

Было отмечено, что деятельность Собора охватывает самые разные сферы жизни. Но прежде всего – это культура, сохранение ее традиционных основ как объединяющего начала народов России. И, конечно, воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и деятельной любви к Родине, что особенно важно сегодня, когда наша страна противостоит деструктивным силам ряда западных стран.



Завершилась конференция награждением по итогам работы местного отделения «Собора русских Башкортостана».

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой и автора