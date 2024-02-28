Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премии общества «Знание»
«Хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице – учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству», – заявил глава государства.
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