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28 Февраля , 16:04

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премии общества «Знание»

«Хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице – учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству», – заявил глава государства.

 

Подробнее – на сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73568

 

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