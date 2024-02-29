Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов в социальных сетях прокомментировал послание Президента РФ Федеральном собранию

"Множество прогрессивных решений и задач по всем направлениям – начиная от экономики и заканчивая туризмом. Решение о продлении программы семейной ипотеки, поддержке молодых родителей, увеличение заработной платы преподавателей высшего и среднего профессионального образования, работников сферы экологии, возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов и многое другое – всё это поможет повысить качество жизни граждан. Президент сделал акцент на особой роли муниципалитетов как власти наиболее близкой к жителям, на той работе, которую они проводят. Решения главы государства о начале в 2025 году капитального ремонта в детских садах обнадёживает. В Стерлитамаке за последние 2 года мы благоустроили территории детских садов, но сами здания, многие из которых построены ещё в советские годы, нуждаются в капитальном ремонте, поэтому с нетерпением ждём старта этой программы. По программе «Модернизация школьных систем образования» мы уже отремонтировали 3 школы, в этом году еще 6 подлежат ремонту. До 2030 года будет проведён капитальный ремонт всех школ.



Президент озвучил старт новых национальных проектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь». Много задач, которые мы будем решать все вместе – муниципалитеты, регионы и федеральный центр, от каждого из нас зависит многое. Все вместе мы - сильная Россия!"