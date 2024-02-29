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29 Февраля , 15:47

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Во время выступления - послания к Федеральному Собранию  Владимир Путин уделил особое внимание господдержке семей в части улучшения жилищных условий.

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года

«В прошлом году в РФ были построены свыше 110 млн кв. м жилья — в 1,5 раза больше самого высокого советского показателя в 1987 году — 72,8 млн кв. м.

За последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тыс. — с помощью семейной ипотеки.  Эта программа началась у нас в 2018 году, мы постоянно повышали её доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи с двумя и более детьми, затем семьи с одним ребёнком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры.

Особое внимание нужно уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%. И ещё. Сейчас при рождении третьего ребёнка государство погашает часть ипотечного кредита  в размере 450 тыс. руб. Также  предлагаю продлить действие этой нормы до 2030 года.

В текущем году на это потребуется порядка 50 млрд руб., далее по нарастающей, но деньги для этого есть.

Суть в том, чтобы строящееся жильё становилось всё более доступным для семей, чтобы жилищный фонд системно обновлялся», — сказал Владимир Путин.

Также президент сказал, что на программы поддержки семей в регионах с наиболее низкой рождаемостью будет направлено 75 млрд руб. — в рамках нового нацпроекта «Семья».

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