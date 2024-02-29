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29 Февраля , 09:59

В Башкирии можно получить миллион рублей на запуск бизнеса

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на конкурс «Студенческий стартап».

В этом году грант в 1 млн рублей смогут получить 2 000 студентов страны.

⌛ Подать заявку можно до 15 апреля 2024 г. по ссылке: https://fasie.ru/studstartup/

Кто может участвовать?
Студенты и аспиранты вузов РФ у которых есть идея технологичного проекта с коммерческим потенциалом.

Направления поддержки:
▪цифровые технологии
▪медицина и технологии здоровьесбережения
▪химические технологии и новые материалы
▪новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
▪биотехнологии
▪ресурсосберегающая энергетика
▪креативные индустрии

Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.

Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», реализуемого Минобрнауки России. За 2022 и 2023 гг. победителями конкурса стали 162 студента из Башкортостана.

Если у вас есть инновационная идея, желание запустить свой стартап, но остались вопросы по условиям конкурса или составлению заявки, можно получить бесплатную консультацию в Центре содействия инновациям:


☎ тел. 8 (347) 213-10-62
Адрес: г. Уфа, ул. Мира, д.14, 10 этаж.

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