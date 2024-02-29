В Башкирии можно получить миллион рублей на запуск бизнеса

В этом году грант в 1 млн рублей смогут получить 2 000 студентов страны.
⌛ Подать заявку можно до 15 апреля 2024 г. по ссылке: https://fasie.ru/studstartup/
Кто может участвовать?
Студенты и аспиранты вузов РФ у которых есть идея технологичного проекта с коммерческим потенциалом.
Направления поддержки:
▪цифровые технологии
▪медицина и технологии здоровьесбережения
▪химические технологии и новые материалы
▪новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
▪биотехнологии
▪ресурсосберегающая энергетика
▪креативные индустрии
Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.
Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», реализуемого Минобрнауки России. За 2022 и 2023 гг. победителями конкурса стали 162 студента из Башкортостана.
Если у вас есть инновационная идея, желание запустить свой стартап, но остались вопросы по условиям конкурса или составлению заявки, можно получить бесплатную консультацию в Центре содействия инновациям:
☎ тел. 8 (347) 213-10-62
Адрес: г. Уфа, ул. Мира, д.14, 10 этаж.
Telegram-канал: https://t.me/innocentre