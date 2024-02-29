В Башкирии можно получить миллион рублей на запуск бизнеса

В этом году грант в 1 млн рублей смогут получить 2 000 студентов страны.



⌛ Подать заявку можно до 15 апреля 2024 г. по ссылке: https://fasie.ru/studstartup/



Кто может участвовать?

Студенты и аспиранты вузов РФ у которых есть идея технологичного проекта с коммерческим потенциалом.



Направления поддержки:

▪цифровые технологии

▪медицина и технологии здоровьесбережения

▪химические технологии и новые материалы

▪новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

▪биотехнологии

▪ресурсосберегающая энергетика

▪креативные индустрии



Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.



Гранты предоставляются в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», реализуемого Минобрнауки России. За 2022 и 2023 гг. победителями конкурса стали 162 студента из Башкортостана.



Если у вас есть инновационная идея, желание запустить свой стартап, но остались вопросы по условиям конкурса или составлению заявки, можно получить бесплатную консультацию в Центре содействия инновациям:



☎ тел. 8 (347) 213-10-62

Адрес: г. Уфа, ул. Мира, д.14, 10 этаж.

Telegram-канал: https://t.me/innocentre