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1 Марта , 11:40

Редактор газеты «Ашкадар», депутат Совета ГО г. Стерлитамак РБ 5 созыва Рамиль Мансуров прокомментировал Послание В.В. Путина

– В послании к Федеральному Собранию  были озвучены новые национальные проекты, которые касаются кадров, семьи и молодёжи. Такие нацпроекты необходимы нашей республике в данное время. Наверняка, школьники сегодня обрадовались, когда услышали о возможности пересдать на выбор один из предметов по ЕГЭ. Также скажу, как многодетный отец, что поддержка государства остаётся нужной и актуальной и для молодых, и для многодетных семей.

Рамиль Габдрашитович Мансуров, редактор газеты «Ашкадар», депутат Совета ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан 5 созыва прокомментировал Послание В.В. Путина
Рамиль Габдрашитович Мансуров, редактор газеты «Ашкадар», депутат Совета ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан 5 созыва прокомментировал Послание В.В. Путина

Особое внимание было  уделено ремонту и оснащению образовательных учреждений, благоустройству общественных пространств. Все это, конечно, будет хорошо сказываться на социальной политике России.

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