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1 Марта , 14:34

В Башкирии полицейские задержали курьера мошенников

Молодой человек дважды побывал у одной и той же жертвы аферистов.


26 февраля в Отдел МВД России по Белорецкому району обратилась 82-летняя местная жительница. В своём заявлении женщина указала, что она пострадала от рук телефонных мошенников. Ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что её сестра попала в ДТП и необходимо срочно передать деньги через курьера. Пенсионерка не сразу распознала обман, продолжила общение со злоумышленниками и согласилась отдать свои сбережения в сумме около 240 тысяч рублей. Вскоре к ней домой пришёл молодой мужчина и забрал пакет с деньгами. Лишь потом бабушка узнала, что с родственницей всё в порядке.


А телефонные аферисты на этом не остановились. Они попытались выманить у белоречанки больше денег и потребовали ещё 500 тысяч рублей. Заявительница решила подыграть мошенникам и сказала им, что нужной суммы дома нет, а банк может выдать полмиллиона рублей только завтра. На следующий день женщина уже поджидала курьера, предварительно предупредив полицейских о предстоящей встрече.


Посыльный не заставил долго себя ждать. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали молодого человека прямо во время передачи муляжа денежных средств.
Ранее судимый 25-летний белоречанин пояснил, что нашёл подработку в интернете. Его обязанности состояли в том, чтобы приезжать к людям за деньгами. За каждый заказ подозреваемый брал определенный процент в качестве вознаграждения, а остальную сумму денег переводил «работодателю».
По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве и покушении на мошенничество. Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории республики и других регионов.


Полиция просит граждан быть бдительными и напоминает, что мошенничество по схеме «ваш родственник в беде» — это стандартная уловка аферистов. При поступлении таких звонков нужно немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке.


Также настоятельно рекомендуем гражданам, находящимся в поиске заработка, отказываться от предложений подработать курьерами по перевозке денежных средств. Вы рискуете стать соучастником преступления, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность в виде реального лишения свободы.

Гузель Дронова, Отдел МВД России по Белорецкому району.

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