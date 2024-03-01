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1 Марта , 14:47

В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах

В парке им. Жукова стартовал ежегодный лыжный переход, посвящённый памяти бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ и воинов, погибших в зоне СВО

В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах

Открывая митинг, подполковник запаса Радик Амиров напомнил о подвиге наших десантников. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года сводная рота из 90 десантников вела неравный бой в Аргунском ущелье на высоте 776 с бандой, которая многократно превосходила по численности.

84 десантника сложили головы в этом неравном бою. Ценой своих жизней они выполнили поставленную задачу, проявив стойкость, мужество и героизм. 22 из них стали Героями России (21 – посмертно). 68 были награждены орденами Мужества (63 – посмертно).

Этот подвиг стал примером высокого духа воинов-десантников. Имя одного из героев – уроженца Башкирии майора Александра Доставалова носит кадетский корпус в г.Ишимбае и один из батальонов Башкирского полка в зоне СВО.

В память об их подвиге ежегодно проводится лыжный переход от Бельского моста до горы Торатау. Председатель Ассоциации ветеранов ВДВ РБ Фанур Давлетбаев рассказал лыжникам о предстоящем маршруте. После напутствия ветерана войны в Афганистане, преподавателя Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Игоря Феоктистова, они возложили цветы и венки к монументу десантников и отправились на лыжную базу спорткомплекса «Содовик». Переход завершился у горы Торатау, где было организовано чаепитие и восхождение на вершину шихана.

В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
В Стерлитамаке прошёл ежегодный лыжный переход в память о погибших бойцах
Автор:Фаяз Юмагузин
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