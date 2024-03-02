Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с парализованным педагогом из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел с учительницей еще в 2017 году. В госпитализации женщине почему- то отказали.

«В результате поздней диагностики травмы позвоночника женщину парализовало. В учебном заведении необходимое содействие ей также не оказали: скорую помощь не вызвали, факт получения травмы при осуществлении трудовых обязанностей скрыли», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России по РБ начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о принятом процессуальном решении.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина, ИА "Башинформ".