-7 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
2 Марта , 10:24

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с парализованным педагогом из Башкирии

Во время занятий в одном из образовательных учреждений Мелеуза на педагога с потолка упала часть осветительного прибора: женщина потеряла сознание.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с парализованным педагогом из Башкирии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с парализованным педагогом из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который произошел с учительницей  еще в 2017 году. В госпитализации женщине почему- то отказали.

«В результате поздней диагностики травмы позвоночника женщину парализовало. В учебном заведении необходимое содействие ей также не оказали: скорую помощь не вызвали, факт получения травмы при осуществлении трудовых обязанностей скрыли», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России по РБ начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о принятом процессуальном решении.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина, ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru